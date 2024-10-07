Карлсен назвав футболіста, з яким хотів би зіграти у шахи

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен заявив, що хотів би зіграти у шахи з лідером Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамедом Салахом.

Його слова наводить The Guardian.

" Я великий фанат футболу і безперечно фанат Салаха. Я ще не зустрічався з ним, але, звичайно, хотів би, як і з іншими спортсменами, якими я захоплююсь і які грають у шахи", – зізнався Карлсен.

Шістнадцятий чемпіон світу з шахів також похвалив свого земляка Мартіна Едегора. Він зазначив, що гравець лондонського Арсенала досить непогано грає у шахи.

"Мартін Едегор трохи грає. Якийсь час він грав часто, а потім почав робити це рідше. Він аж ніяк не поганий гравець, але в цьому плані він трохи потайливий", – додав Магнус.

Нагадаємо, нещодавно норвежець отримав нагороду від ФІДЕ найвидатнішому шахісту останнього сторіччя. Під час промови він закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.