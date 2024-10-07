Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Карлсен назвав футболіста, з яким хотів би зіграти у шахи

Руслан Травкін — 7 жовтня, 22:49
Карлсен назвав футболіста, з яким хотів би зіграти у шахи
Магнус Карлсен
Getty images

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен заявив, що хотів би зіграти у шахи з лідером Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамедом Салахом.

Його слова наводить The Guardian.

"Я великий фанат футболу і безперечно фанат Салаха. Я ще не зустрічався з ним, але, звичайно, хотів би, як і з іншими спортсменами, якими я захоплююсь і які грають у шахи", – зізнався Карлсен.

Шістнадцятий чемпіон світу з шахів також похвалив свого земляка Мартіна Едегора. Він зазначив, що гравець лондонського Арсенала досить непогано грає у шахи.

"Мартін Едегор трохи грає. Якийсь час він грав часто, а потім почав робити це рідше. Він аж ніяк не поганий гравець, але в цьому плані він трохи потайливий", – додав Магнус.

Нагадаємо, нещодавно норвежець отримав нагороду від ФІДЕ найвидатнішому шахісту останнього сторіччя. Під час промови він закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Ліверпуль Шахи Мохаммед Салах Магнус Карлсен Мартін Едегор

Ліверпуль

Ліверпуль продовжив контракт із талановитим захисником
Перевершив Гвардіолу та Клоппа: новий наставник Ліверпуля показав найкращий тренерський старт в історії АПЛ
Скаути двох грандів АПЛ відвідали матч Шахтар – Аталанта, щоб оцінити гру Судакова
Арсенал Зінченка чекає зустріч із Саутгемптоном, Брентфорд Ярмолюка проведе матч із Вулвергемптоном у 7 турі АПЛ
ПСЖ цікавиться зіркою Ліверпуля

Останні новини