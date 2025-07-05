Карлсен знову програв 19-річному чемпіону світу Гукешу

Чинний чемпіон світу індієць Доммараджу Гукеш знову обіграв Магнуса Карлсена на турнірі SuperUnited Croatia Rapid and Blitz. Цього разу зірковий норвежець поступився у рапіді.

До цього поєдинку саме Гукеш та Карслен ділили перше місце на турнірі, але після цієї звитяги саме індієць очолив турнірну таблицю. Він випереджає Магнуса на 4 очки, а другого Дуду – на 3.

Зауважимо, що місяць тому на турнірі Norway Chess Доммараджу також обіграв Карлсена у класичній партії. Магнус дуже емоційно відреагував на ту поразку та вдарив кулаком по столу.

Проте, попри цю поразку, саме Карлсен став переможцем Norway Chess.