ФІДЕ оголосила призовий фонд матчу за звання чемпіона світу

Став відомий призовий фонд матчу за звання чемпіона світу з шахів між Гукешем Доммараджу та Жавохіром Сіндаровим.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, загальна сума призових складатиме 2.5 мільйони доларів. 200 000 отримуватиме гросмейстер за кожну перемогу, а решту грошей розподілять між суперниками навпіл.

У випадку, якщо доля титулу вирішуватиметься у тай-брейках, 1,3 мільйони доларів отримає переможець матчу, у 1,2 – програвший.

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану та Аніша Гірі.

Раніше відомий американський гросмейстер Хікару Накамура зробив однозначний прогноз на майбутнє протистояння.