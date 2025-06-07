Один з кращих шахістів світу Магнус Карлсен став переможцем Norway Chess, який відбувався у Ставангері.

Згідно з регламентом, учасники отримували три очки за перемогу в класичній партії. У випадки нічиєї грався Армагеддон (10 та 7 хвилин з додаванням 1 секунди за кожен хід після 41-го). Нічия+перемога в Армагеддоні давали півтора очка, а нічия та поразка в додатковій партії – 0,5 залікових балів.

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Норвежець у підсумку заробив 16 очок та на пів бала випередив Фабіано Каруану. Третє місце посів чинний чемпіон світу Гукеш Доммараджу – 14.5 очок.

За свою перемогу Карлсен отримав 700 000 норвезьких крон (майже 70 тисяч доларів).

Для Магнуса ця перемога стала сьомою в межах цього змагання, що є рекордним показником.

Зазначимо, що жіночий турнір виграла українська шахістка Анна Музичук.