Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Карлсен став переможцем Norway Chess

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 07:25
Карлсен став переможцем Norway Chess
Магнус Карлсен
Getty Images

Один з кращих шахістів світу Магнус Карлсен став переможцем Norway Chess, який відбувався у Ставангері.

Згідно з регламентом, учасники отримували три очки за перемогу в класичній партії. У випадки нічиєї грався Армагеддон (10 та 7 хвилин з додаванням 1 секунди за кожен хід після 41-го). Нічия+перемога в Армагеддоні давали півтора очка, а нічия та поразка в додатковій партії – 0,5 залікових балів.

Читайте також :
стаття Після Магнуса: якими стали світові шахи після відмови Карлсена від титулу чемпіона світу

Норвежець у підсумку заробив 16 очок та на пів бала випередив Фабіано Каруану. Третє місце посів чинний чемпіон світу Гукеш Доммараджу – 14.5 очок.

За свою перемогу Карлсен отримав 700 000 норвезьких крон (майже 70 тисяч доларів).

Для Магнуса ця перемога стала сьомою в межах цього змагання, що є рекордним показником.

Зазначимо, що жіночий турнір виграла українська шахістка Анна Музичук.

Шахи Магнус Карлсен

Шахи

Музичук переграла чемпіонку світу та очолила Norway Chess
Я не знаю, що сталося, – Карлсен прокоментував свою поразку чемпіону світу Доммараджу
Від розпачу вдарив кулаком по столу: Карлсен програв чемпіону світу Доммараджу
ФШУ втретє звернулась до ФІДЕ через порушення з боку російської федерації шахів
Карлсен назвав Формулу-1 "найнуднішим видом спорту, який тільки можна собі уявити"

Останні новини