Іванчук програв американцю на Кубку світу з шахів

Український гросмейстер Василь Іванчук поступився американцю Сему Шенкленду в другому раунді Кубку світу з шахів, який проходить у штаті Гоа, Індія.

Перша партія завершилася перемогою його опонента. Сьогодні шахісти зіграють ще раз. Українець гратиме білими.

Якщо після двох класичних партій рахунок буде 1-1, то Василь та Сем зіграють дві швидкі партії з регламентом 15 хвилин + 10 секунд за хід.

У разі успіху Іванчук вийде на переможця пари Віджат Гудраті (Індія) – Фаустін Оро (Аргентина). Аргентинському шахісту лише в жовтні виповнилося 12 років.

Зазначимо, що в першому раунді Василь Іванчук грав із 22-річним шахістом із Бангладеша Мохаммадом Рахманом. Перший партію українець грав чорними і виграв, а наступного дня керуючи чорними шахами досягнув нічиєї.

Chess World Cup 2025 розпочався 1 листопада і триватиме до 26 листопада.

Переможець отримає 120 тисяч доларів. Фіналіст збагатиться на 85 тисяч. Загальний призовий фонд складає 2 млн доларів.