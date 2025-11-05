Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Іванчук програв американцю на Кубку світу з шахів

Руслан Травкін — 5 листопада 2025, 09:39
Іванчук програв американцю на Кубку світу з шахів
Василь Іванчук
ФШУ

Український гросмейстер Василь Іванчук поступився американцю Сему Шенкленду в другому раунді Кубку світу з шахів, який проходить у штаті Гоа, Індія.

Перша партія завершилася перемогою його опонента. Сьогодні шахісти зіграють ще раз. Українець гратиме білими.

Якщо після двох класичних партій рахунок буде 1-1, то Василь та Сем зіграють дві швидкі партії з регламентом 15 хвилин + 10 секунд за хід.

У разі успіху Іванчук вийде на переможця пари Віджат Гудраті (Індія) – Фаустін Оро (Аргентина). Аргентинському шахісту лише в жовтні виповнилося 12 років. 

Зазначимо, що в першому раунді Василь Іванчук грав із 22-річним шахістом із Бангладеша Мохаммадом Рахманом. Перший партію українець грав чорними і виграв, а наступного дня керуючи чорними шахами досягнув нічиєї.

Читайте також :
Фото Карлсен лідирує 14 років поспіль, Коваленко – найкращий серед українців: вийшов оновлений рейтинг ФІДЕ

Chess World Cup 2025 розпочався 1 листопада і триватиме до 26 листопада.

Переможець отримає 120 тисяч доларів. Фіналіст збагатиться на 85 тисяч. Загальний призовий фонд складає 2 млн доларів.

Читайте також :
Фото Сестри Музичук зберегли позиції серед найкращих шахісток світу
Шахи Василь Іванчук

Василь Іванчук

Медалісти Євро-1992. Як склалась доля золотого покоління українських шахістів
Підсумки Великої швейцарки: Пономарьов без поразок, росіянка поскаржилась на Музичук та знялась з турніру з болем ока
Аніш Гірі виграв Велику швейцарку, Іванчук – найкращий серед українців
Сім турів Великої швейцарки: Марія Музичук увірвалась до чільної десятки
Іванчук назвав трьох найперспективніших шахістів світу

Останні новини