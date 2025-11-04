Карлсен лідирує 14 років поспіль, Коваленко – найкращий серед українців: вийшов оновлений рейтинг ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це йдеться на сайті FIDE.

Список продовжує очолювати норвезький шахіст Магнус Карлсен із 2839 очками. Він безперерви очолює рейтинг FIDE з 2011 року.

Далі на другому та третьому рядках відповідно розташовуються американці Хікару Накамура (2813) і Фабіано Каруана (2795). Чинний чемпіон світу індієць Гукеш Доммараджу з показником 2763 розташувався на дев'ятому рядку.

Топ-10 рейтингу FIDE Скріншот

Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який розташувався на 39-й сходинці. Його рейтинг складає 2684.

" Мета: дійти до 2703 року та закінчити грати в класику, щоб потім років у 60 писати всілякі казочки про мотивацію, мріїї, тощо", – написав гросмейстер на сторінці Facebook, коментуючи оновлення рейтингу.

До сотні найкращих також входять Павло Ельянов (№61, 2656), Руслан Пономарьов (№87, 2639) та Юрій Криворучко (№100, 2628).

Рейтинг українських шахістів станом на листопад 2025-го:

Нагадаємо, українець Олександр Репринцев виграв чемпіонат світу з шахів серед ветеранів у віковій категорії 65+. Турнір проходив у місті Галліполі, Італія.