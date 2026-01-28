Коробов пройшов дистанцію без поразок та виграв Marienbad Open 2026

Український гросмейстер Антон Коробов виграв чеський турнір Marienbad Open 2026.

Подія відбувалась у місті Маріанське-Лазнеу межах Czech Tour, в якому окрім цього турніру також ще є Prague Open та Pilsen Open. Змагання відбувалось із класичним контролем часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, +30 хвилин до завершення партії, +30 секунд після кожного ходу починаючи з першого.

Коробов набрав 7.5 очок з 9 можливих – шість перемог та три нічиї, випередивши найближчих переслідувачів в особі Аміни Каїрбекової та Ітгельт Гуягцогт на два залікові бали.

Призовий фонд Marienbad Open 2026 складав 30 тисяч чеських крон, зокрема українцю дістались 8 тисяч, що складає приблизно 350 доларів.

Нагадаємо, восени 2025 року Антон Коробов у складі збірної України виграв чемпіонат Європи, який відбувався у Батумі.