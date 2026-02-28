ФІДЕ повернула до рейтингу Карякіна, який перебуває під санкціями ЄС та РНБО

Російський гросмейстер Сергій Карякін повернувся до рейтингу міжнародної шахової федерації (FIDE).

Про це повідомив повідомив Петер Гейне Нільсен, багаторазовий чемпіон Данії та колишній секундант Магнуса Карлсена.

"Сергій Карякін використовує шахи для воєнної пропаганди, але також постачає зброю російським військам та грає в шахи з російськими 🇷🇺 солдатами на руїнах українських. ФІДЕ, чому ви захищаєте Карякіна, відмовляєтеся забороняти його, але дозволяєте йому використовувати шахи для воєнної пропаганди?", – написав данець.

Karjakin 🇷🇺, who deserve a lifetime ban, is back on the official FIDE World Ranking list under a Russian🇷🇺 flag, in the top 10. https://t.co/mRQWjGcBKB pic.twitter.com/mP8ul9PQXJ — Peter Heine Nielsen (@PHChess) February 28, 2026

Sergey Karjakin 🇷🇺 is using chess for war propaganda, but also brings weapons to Russian🇷🇺 troops, and plays chess with Russian🇷🇺 soldiers on ruins of Ukrainian🇺🇦 cities:@FIDE_chess Why do you protect Karjakin, refuse to ban him, but allow him to use chess for 🇷🇺war propaganda? https://t.co/ELDOsYPBcx pic.twitter.com/wwWgj9L1Nf — Peter Heine Nielsen (@PHChess) February 28, 2026

Карякін також відреагував на своє повернення до рейтингу. Він розмістив скріншот і надписав: "Сюрприз".

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське. У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.

У 2024 році став так званим "сенатором від Криму" в Раді федерації РФ. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна.

Рік тому Європейський союз ввів проти нього санкції. На початку 2025-го росіянин потрапив і під санкції РНБО.

Зазначимо, що ФІДЕ вже багато років очолює росіянин Аркадій Дворкович. На Олімпійських іграх у Мілані він був поряд із уболівальниками у радянській символіці.