ФІДЕ повернула до рейтингу Карякіна, який перебуває під санкціями ЄС та РНБО
Російський гросмейстер Сергій Карякін повернувся до рейтингу міжнародної шахової федерації (FIDE).
Про це повідомив повідомив Петер Гейне Нільсен, багаторазовий чемпіон Данії та колишній секундант Магнуса Карлсена.
"Сергій Карякін використовує шахи для воєнної пропаганди, але також постачає зброю російським військам та грає в шахи з російськими 🇷🇺 солдатами на руїнах українських.
ФІДЕ, чому ви захищаєте Карякіна, відмовляєтеся забороняти його, але дозволяєте йому використовувати шахи для воєнної пропаганди?", – написав данець.
Карякін також відреагував на своє повернення до рейтингу. Він розмістив скріншот і надписав: "Сюрприз".
Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське. У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.
У 2024 році став так званим "сенатором від Криму" в Раді федерації РФ. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна.
Рік тому Європейський союз ввів проти нього санкції. На початку 2025-го росіянин потрапив і під санкції РНБО.
Зазначимо, що ФІДЕ вже багато років очолює росіянин Аркадій Дворкович. На Олімпійських іграх у Мілані він був поряд із уболівальниками у радянській символіці.