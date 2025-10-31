Карлсен у домінантному стилі виграв зірковий турнір у США

Норвезький шахматист Магнус Карлсен здобув домінантну перемогу на турнірі Clutch Chess Champions Showdown у США.

Про це повідомляє Chess.com.

У турнірі, який проходив у Сент-Луїсі, змагалися Карлсен, чемпіон світу Гукеш Доммараджу, американці Хікару Накамура та Фабіано Каруана.

Гукеш був лідиром після першого дня, коли Карлсен мав дві перемоги, три нічиї та одну поразку. Каруана набрав найбільше очок у вівторок, коли двічі переміг Карлсена. Норвежець виграв інші чотири партії того дня.

У середу Карлсен повністю домінував. Він двічі зіграв внічию з Накамурою, але двічі переміг Каруану та Гукеша.

Карлсен фінішував з 25,5 очками, за ним ішли Каруана з 16,5, Накамура з 14, а Гукеш з 10. Магнус здобув дострокову перемогу за дві партії до кінця.

За перемогу новежець отримав 170 тисяч доларів. Каруана збагатився на 102 тисячі. Накамура отримав 77 тисяч, Гукеш – 63 тисячі.

Нагадаємо, раніше Фабіано Каруана здобув титул чемпіона США.