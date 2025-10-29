Визначився склад збірної України на командний чемпіонат світу 2025

Федерація шахів України оприлюднила склад жіночої збірної України, яка візьме участь у командному чемпіонаті світу. Подія відбудеться 18–23 листопада у місті Лінарес, Іспанія.

Про це йдеться на офіційних ресурсах ФШУ.

Склад жіночої збірної України: Юлія Осьмак (Київ, 2464*), Анна Ушеніна (Харків, 2407), Наталія Букса (Львів, 2400), Наталія Жукова (Одеса, 2305), Божена Піддубна (Київ, 2295), Анастасія Гнатишин (Львів, 2191)

* – рейтинг ФІДЕ

Тренерами команди будуть гросмейстери Михайло Бродський та Михайло Олексієнко. Керівник делегації: перший віце-президент Федерації шахів України Володимир Ковальчук.

Кидається в очі відсутність Інни Гапоненко. Досвідчена гросмейстерка тривалий час виступає за "синьо-жовтих". Зокрема, була у складі збірної на Шаховій олімпіаді 2006, де українки вибороли "золото".

У командному чемпіонаті світу гратимуть 12 збірних.

11 учасників уже відомі: Грузія, Франція, Казахстан, США, Китай, Україна, Перу, Єгипет, Індія, Іспанія, команда ФІДЕ (російська федерація).

На першому етапі відбудеться коловий турнір по 6 команд. 4 найкращі проходять у плейоф, де виступи продовжаться за олімпійською системою.

Останній учасник визначиться у матчі між збірними Азербайджану та Убекистану, який відбудеться 31 жовтня і 1 листопада.

Нагадаємо, жіноча збірна України в жовтні стала срібним призером командного ЧЄ-2025. Анна Ушеніна, Наталія Жукова та 16-річна Божена Піддубна за підсумками континентальної першості отримали індивідуальні нагороди.