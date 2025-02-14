ФШУ подала скаргу до Ради ФІДЕ через пропагандистський фільм
Федерація шахів України подала скаргу до Ради ФІДЕ через пропагандистський фільм "На краю безодні", який зображає терористичний батальйон "Сомалі".
Про це повідомляє пресслужба ФШУ.
"У той час, коли в Міжнародному спортивному арбітражі триває розгляд позову Федерації шахів України до федерації шахів росії, остання вчергове продемонструвала свою афілійованість з агресором.
Анонсовано, що у Москві в Центральному будинку шахіста відбудеться демонстрація пропагандистського фільму "На краю безодні" про злочини батальйону сепаратистів "Сомалі". Федерація шахів України відреагувала скаргою до Ради ФІДЕ", – йдеться у заяві.
Зазначимо, що у вересні Генеральна асамблея міжнародної федерації шахів не підтримала рішення повернути росіянам та білорусам їх прапори.
Раніше стало відомо, що ФІДЕ допустила певні категорії росіян до командних змагань.