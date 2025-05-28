Президент ФІДЕ потиснув руку військовослужбовцю "ДНР"

У соцмережах з’явилося відео, на якому президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) росіянин Аркадій Дворкович потиснув руку Сергію Ключнікову. Він був військовослужбовцем батальйону "Сомалі" так званої "ДНР".

Incredible video published by mistake from the Chess Federation of Russia🇷🇺 offices.



@FIDE_chessPresident Dvorkovich🇷🇺 is trying to hide from the camera, as he is caught meeting a Russian🇷🇺 soldier at Karpovs Birthday celebrations.

You can see Dvorkovich hand greeting at 0.51! pic.twitter.com/cBdDIYSq1a — Peter Heine Nielsen (@PHChess) May 27, 2025

У 2022 році він був активним учасником окупації Маріуполя. Після отриманих поранень цього року Федерація шахів Росії найняла його для "патріотичного виховання".

Рукостискання відбулося 23 травня під час святкування дня народження російського гросмейстера Анатолія Карпова. Він активно підтримує військову агресію Росії проти України, за що потрапив у санкційні списки США, ЄС і самої України.

Зазначимо, що Дворкович обіймає посаду президента ФІДЕ з 2018 року, і був переобраний вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Минулого року перший віцепрезидент Федерації шахів України Юрій Гнип взяв участь у футбольному турнірі, в якому брав участь і Дворкович.