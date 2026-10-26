Федерація шахів України (ФШУ) звернула увагу на грубе порушення Федерації шахів Росії (ФШР) правил Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) та підкреслила мовчання з цього приводу віцепрезидента ФІДЕ, українця Михайла Подоляка.

У зв'язку з цим ФШУ подасть протест на присвоєння Подоляку коду ФІДЕ під прапором України.

Відповідний пост ФШУ опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Росія порушує, Подоляк мовчить. На початку жовтня в Росії відбувся національний чемпіонат, який був відбірковим турніром до Кубка світу-2027. Ці дії Федерації шахів Росії (ФШР) стали грубим порушенням правил Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) та рішення Спортивного арбітражного суду, бо членство ФШР у ФІДЕ призупинене, а отже ФШР не має права проводити кваліфікаційні змагання до турнірів ФІДЕ.

Проте ФІДЕ, незважаючи на очевидне порушення з боку ФШР, не відібрала у чемпіонату Росії статус відбіркового. Тому представник ФШУ – данський гросмейстер Петер Хайне Нільсен звернувся за поясненнями особисто до президента ФІДЕ Тимура Турлова. А в коментарях до цього посту відомий український спортсмен Владислав Гераскевич поставив аналогічне запитання іншому представнику ФІДЕ, Михайлу Подоляку.

Проте громадянин України Михайло Подоляк, який, незважаючи на протести ФШУ, погодився стати віцепрезидентом ФІДЕ і заявляв, що боротиметься з російським впливом у шахах, не спромігся відповісти ні Гераскевичу, ні українській шаховій спільноті взагалі.

А через 10 днів після тих подій ФШР, відчувши безкарність, знову грубо порушила Статуту ФІДЕ, Кодексу етики ФІДЕ та рішення Спортивного арбітражного суду: у клубному чемпіонаті Росії взяли участь дві команди з тимчасово окупованих регіонів України – Кіммерія (Крим) і Дружба народів Росії (так звана ДНР).

Втім ФІДЕ знову "закрила очі" на порушення ФШП, а борець з росіянами Михайло Подоляк продовжив "грати в мовчанку". Хоча сказати, що протягом цього часу він сидів, склавши руки, не можна. Днями Подоляк отримав індивідуальний код ФІДЕ під прапором України! З якою метою? Можливо він відповість хоч б на це питання...

ФШУ подасть протест на присвоєння Подоляку коду ФІДЕ під прапором України. Нашу федерацію вже підтримало правління Європейського шахового союзу (ЄШС), яке одноголосно ухвалило рішення подати разом протест із ФШУ", – сказано в заяві ФШУ.