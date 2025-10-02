Українська правда
Найкращий шахіст світу Карлсен вперше став батьком

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 11:07
Магнус Карлсен
Найкращий шахіст сучасності Магнус Карлсен вперше став батьком.

Про це повідомила його дружина Елла Вікторія.

Дівчина опублікувала фото у своїх соцмережах, де гросмейстер спить разом із немовлям. Ймовірно, у подружжя народився хлопчик.

Нагадаємо, вперше пара з'явилась разом у лютому 2024 року на турнірі Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge, що проходив у Німеччині. У січні Магнус та Елла одружились.

Цікаво, що дружина Карлсена на вісім років молодша за шахіста – їй усього 26, тоді як норвежцю 34. 

Напередодні ФІДЕ опублікувала щомісячний рейтинг ЕЛО, згідно з яким Карлсен продовжує утримувати звання найкращого шахіста світу.

