Найкращий шахіст світу Карлсен вперше став батьком

Найкращий шахіст сучасності Магнус Карлсен вперше став батьком.

Про це повідомила його дружина Елла Вікторія.

Дівчина опублікувала фото у своїх соцмережах, де гросмейстер спить разом із немовлям. Ймовірно, у подружжя народився хлопчик.

Нагадаємо, вперше пара з'явилась разом у лютому 2024 року на турнірі Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge, що проходив у Німеччині. У січні Магнус та Елла одружились.

Цікаво, що дружина Карлсена на вісім років молодша за шахіста – їй усього 26, тоді як норвежцю 34.

Напередодні ФІДЕ опублікувала щомісячний рейтинг ЕЛО, згідно з яким Карлсен продовжує утримувати звання найкращого шахіста світу.