21 титул: Магнус Карлсен став чемпіоном світу з фрістайл-шахів

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен виграв дебютний чемпіонат світу з фрістайл-шахів 2026 року. Для першого номера світового рейтингу це вже 21-й титул чемпіона світу в різних форматах.

Першість у турнірі він здобув у фіналі проти представника США Фабіано Каруани, який завершився з рахунком 2,5–1,5 на користь норвежця.

Ключовою стала третя партія, яку Карлсен виграв, перебуваючи у абсолютно безнадійній позиції. І вже після цього у останній партії Магнусу було достатньо нічиєї для перемоги. Попри те, що Каруана мав шанси на камбек наприкінці гри, він ними не скористався.

У матчі за третє місце Нодірбек Абдусатторов з Узбекистану переміг німця Вінсента Каймера. Ця перемога також гарантувала йому кваліфікацію на чемпіонат 2027 року.

П'яте місце посів американець Ганс Німанн, який обіграв Арджуна Ерігайсі з Індії з рахунком 2:0.

Турнір 2026 року став першим визнаним ФІДЕ та Freestyle Chess Operations світовим чемпіонатом у цьому форматі. Загальний призовий фонд турніру склав 300 000 доларів, які були розподілені між вісьмома учасниками. Як переможець, Магнус Карлсен отримав 100 000 доларів.

Нагадаємо, що нещодавно Карлсен втретє поспіль виграв Speed Chess Championship і здобув Кубок Народицького.