Карлсен втретє поспіль виграв Speed Chess Championship і здобув Кубок Народицького

Микола Літвінов — 9 лютого 2026, 09:30
Легендарний норвезький гросмейстер Магнус Карлсен захистив звання чемпіона на турнірі Speed Chess Championship 2025, здолавши у фіналі Алірезу Фіруджу з рахунком 15-12. 

Про це повідомляє Chess.com, який і є організатором турніру.

Це вже п'ятий титул для Карлсена загалом і третій поспіль. Карлсен назвав це протистояння "ймовірно, найцікавішим матчем Speed Chess Championship", у якому він коли-небудь брав участь. Він зізнався, що отримував таке задоволення від гри, що міг би змиритися навіть із поразкою.

"Здавалося, що я просто пересидів його в кінці. Як сказав Аліреза, він був не зовсім у формі в певні моменти, що компенсувало той факт, що я давав йому кілька шансів".

У поєдинку за третє місце сталася несподіванка: Денис Лазавік здобув перемогу над ветераном турніру Хікару Накамурою з мінімальною перевагою – 13.5-12.5.

За перемогу Магнус отримав 38 888 доларів, тоді як Фіруджа заробив 11 111 доларів. Лазавік за своє третє місце отримав 11 394 долари.

Особливістю цього року стало перейменування трофею на честь Деніеля Народицького. Відтепер імена всіх чемпіонів (як минулих, так і майбутніх) будуть вигравіювані на Кубку Народицького, щоб вшанувати пам'ять гросмейстера, який дуже любив цей турнір.

Нагадаємо, американсткого гросмейстера українського походження знайшли мертвим у жовтні 2025 року у його будинку в Шарлотті, Північна Кароліна. Йому було 29 років.

Пізніше стало відомо, що в організмі Народицького на момент його смерті була виявлена ​​комбінація стимуляторів та психоактивних речовин.

