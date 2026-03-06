Карлсен вперше за три роки зіграє в класичні шахи за межами Норвегії

Велика несподіванка навколо шахової суперзірки Магнуса Карлсена. За кілька тижнів норвежець вперше за три роки візьме участь у класичному турнірі за межами Норвегії.

Про це пише Сhess.com. Деталі додає Sport.de.

Класичні шахи та Магнус Карлсен вже багато років не є "найкращими друзями". Лідер рейтингу ФІДЕ вже давно відмовився від варіанту з довгим часом на обдумування і зосередився на швидких шахах та фрістайл-партіях.

Єдиний виняток: Norway Chess, турнір, який проводиться прямо біля його дому.

Тепер, вперше за три роки, він повертається до класичних шахів за межами Норвегії. Як підтвердили організатори TePe Sigeman & Co Chess Tournament, Карлсен з 1 травня сидітиме за шахівницею у шведському Мальме.

"Це дуже хвилююче. Це найсильніший склад учасників в історії турніру", – сказав керівник організаційного комітету Йоган Бернтсен.

Бернтсен заявив, що він дуже "вдячний" Карлсену за те, що той вирішив взяти участь у турнірі. Крім того, цей видатний гравець був дуже "кооперативним" і не висував жодних особливих вимог.

"Переговори з ним були дуже легкими. Він не довів нас до банкрутства", – з посмішкою зазначив відповідальний за організацію турніру.

Організатори також у чудовому настрої, тому що Карлсен привертає до турніру зовсім іншу увагу.

"Нам доведеться продавати квитки, і це може спричинити хаос. Інтерес величезний", – сказав керівник організаційного комітету.

Нагадаємо, відомі українські шахістки Анна та Марія Музичук візьмуть участь у шаховому фестивалі Grenke Chess Festival 2026.