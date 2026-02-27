Netflix екранізує головний скандал за участі зіркового Карлсена

Netflix анонсував документальний фільм про найгучнішу шахову суперечку останніх років. Стрічка отримає назву "Untold: Chess Mates". Вона розкриє події навколо протистояння Ганса Німанна та Магнуса Карлсена, яке сколихнуло світ шахів у 2022 році.

Про це пише Chess.com. Деталі додає Chessbase.com.

Прем'єра "Untold: Chess Mates" відбудеться 7 квітня 2026 року Трейлер обіцяють оприлюднити 10 березня.

Стрічка детально висвітлює те, що стало одним із найгучніших скандалів в історії сучасного шахового спорту – перемогу Ганса Німанна над Магнусом Карлсеном на 2022 Sinquefield Cup, після якої норвежець несподівано знявся з турніру та натякнув на підозри щодо несправедливої гри свого суперника.

Це спричинило хвилю чуток, суперечок та обвинувачень у шаховій спільноті.

Netflix обіцяє, що стрічка торкнеться:

громадської реакції на події та наслідків для шахового світу;

масштабного звіту chess.com про ймовірні порушення правил онлайн-гри Німанном;

судового позову Німанна на $100 млн проти Карлсена та інших фігур шахової індустрії, який пізніше було врегульовано поза судом;

зусиль самого Німанна відновити репутацію й повернутися до активної боротьби на найвищому рівні.

Нагадаємо, аргентинський шаховий вундеркінд прилетів до Москви, щоб стати гросмейстером.