Дворкович оголосив, що ФІДЕ полегшить вимоги до дрес-коду на ЧС з бліцу

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович повідомив, що федерація змінить підхід щодо правил дрес-коду на чемпіонаті світу з бліцу.

Слова Дворковича передає офіційний акаунт ФІДЕ у Facebook.

"На основі консультацій з нашими партнерами та їхніх побажань я прийняв рішення випробувати підхід, який надасть офіційним особам ФІДЕ більшу гнучкість у прийнятті рішень щодо відповідності вбрання. Буде залучено спеціальних помічників, які допомагатимуть у цих судженнях і робитимуть остаточні висновки, якщо виникнуть якісь сумніви. Принцип простий: потрібно дотримуватися офіційного дрес-коду, але допускаються елегантні незначні відхилення (які можуть, зокрема, включати відповідні джинси до піджака). Зрештою, на дворі Новий рік, і я щиро сподіваюся, що ніхто не намагатиметься підірвати святковий настрій, у тому числі зловживаючи цією додатковою гнучкістю", – наводить заяву Дворковича ФІДЕ.