ФІДЕ оголосила про створення власного Офісу президента

Міжнародна шахова федерація оголосила про створення власного Офісу президента та призначила низку представників.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, очолюватиме новостворений орган Аділ Кожихов – колишній радник міністра інформації та комунікацій Казахстану, дердавний інспектор Адміністрації президента країни.

Спеціальні представники президента ФІДЕ

Еміль Сутовський, головний радник голови, відповідатиме за партнерські ініціативи та керуватиме стосунками з ключовими партнерами федерації;

Віктор Бологан – відповідатиме за розвиток шахів та співпрацю з національними федераціями;

Дана Рейзнієце-Озола – куруватиме програму соціального розвитку ФІДЕ, відповідатиме за розширення доступу до шахів та їхню інтеграцію у суспільство;

♟ The International Chess Federation (FIDE) announces the appointment of advisers and representatives of the President as part of the Federation’s new organisational structure, presented on 26 October 2026. The FIDE President’s Office, headed by Adil Kozhikhov, will focus on implementing the Federation’s strategic priorities and strengthening international cooperation. Its responsibilities will also include working with partners and national chess federations, as well as coordinating specific projects and initiatives. Read more: https://t.co/HmrK9TbyKZ — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 29, 2026

Окрім спеціальних, у федерації також оголосили про призначення звичайних представників президента.

Представники очільника ФІДЕ

Мохамед Аль-Мудака – представник з міжнародних зв'язків;

Акакі Іашвілі – представник з соціальних проєктів;

Віллі Іклілі – представник з участі у шахових змаганнях;

Чжу Чен – представник Офісу у місті Шеньчжень;

Відповідно до заяви ФІДЕ, створення нового органу та призначеня досвідчених професіоналів допоможе закріпити співпрацю з національними федераціями по всьому світу.

Раніше повідомлялось, що ФШУ подасть протест на призначення раднику ОП України Михайлу Подоляку.