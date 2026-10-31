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Визначились дата та місце проведення ЧС-2026 з рапіду та бліцу

Володимир Максименко — 31 жовтня 2026, 14:09
Визначились дата та місце проведення ЧС-2026 з рапіду та бліцу
ФІДЕ

Визначилось місце проведення чемпіонату світу з рапіду та бліцу 2026 року.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, змагання відбудеться у Стамбулі в період з 25 по 30 грудня. Очікується, що участь у турнірах візьмуть декілька сотень шахістів та шахісток з усього світу.

"Туреччина неодноразово довела свою здатність організувати світові шахові події, разом із цим роблячи видатний внесок у розвиток нашого гри у будь-якому рівні. Я хотів би подякувати Турецькій шаховій федерації та її партнерам за їхні зусилля та співпрацю. Ми з нетерпінням чекаємо на святкування кінця шахового року разом у одному з найбільш динамічних і привітних міст світу", – прокоментував вибір місця проведення президент ФІДЕ Турлов.

Нагадаємо, минулого року у відкритому змаганні обидва турніри виграв Магнус Карлсен, а серед жінок тріумфували Алєксандра Горячкіна та Бібісара Асаубаєва.

Призовий фонд ЧС ще не оголошено, проте минулого року він складав один мільйон євро.

Раніше ФІДЕ оголосила про створення власного Офісу президента.

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