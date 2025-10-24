Доведення до самогубства? ФІДЕ відкрила провадження проти Крамніка через смерть американського шахіста

Міжнародна шахова федерація відкрила дисциплінарне провадження проти росіянина Владіміра Крамніка через трагічну смерть Даніеля Народицького.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

"Я разом з Правлінням ФІДЕ офіційно передам усі відповідні публічні заяви, зроблені гросмейстером Володимиром Крамником – як до, так і після трагічної смерті гросмейстера Даніеля Народицького – до Комісії з етики та дисциплінарної дисципліни ФІДЕ для незалежного розгляду.

Водночас я знову підтверджую, що ФІДЕ вживатиме відповідних заходів у будь-якому випадку, коли в шаховій спільноті спостерігатиметься брак поваги, публічні переслідування чи цькування. Ми всі несемо спільну відповідальність за те, щоб наш спорт залишався простором чесності, поваги та людяності – цінностей, які завжди повинні переважати над ворожістю та розбратом", – повідомив Аркадій Дворкович.

Human life and dignity are fundamental values shared by all of us. While we hold deep respect and love for the game of chess that unites our community, these values must always come first.



In recent times, public debate within the chess world has too often moved beyond the… pic.twitter.com/YeKXV3Z0gX — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 22, 2025

Нагадаємо, напередодні стало відомо про смерть 29-річного американського шахіста українського походження Даніеля Народицького.

Попри те, що причини смерті не повідомлялись, світова шахова спільнота звинуватила у його загибелі Владіміра Крамніка. Російський гросмейстер неодноразово звинувачував американця та Давіда Навару в нечесній грі на одній з онлайн-платформ.

Росіянин публікував статистику "Титульних вівторків", де називав їх "Читерські вівторки", оперуючи тим, що грати як Навара та Народицький стабільно якісно неможливо без допомоги. Згодом Навара опублікував текст про своє хитке психічне становище, а ось Народицький скаржився друзям, що тиск з боку Крамніка дуже погано на нього впливає.

Крамнік, своєю чергою, вже встиг відкинути усі звинувачення, розповівши, що "хотів привернути увагу до психічного стану Народицького, але його ніхто не слухав". Також росіянин заявив, що подасть до суду на усіх, хто звинувачує його в смерті Народицького.

Влітку один з "постраждалих" від росіянина, Давід Навара, подав до суду на Крамніка через безпідставні звинувачення.