Міжнародна федерація шахів не допустила Карлсена до матчу ЧС з рапіду через джинси
Міжнародна федерація шахів (FIDE) не допустила Магнуса Карлсена до дев'ятого раунду чемпіонату світу з рапіду-2024, який відбувається в Нью-Йорку, США.
Про це йдеться в заяві організації у соцмережах.
Норвезький шахіст порушив багаторічні правила дрес-коду, одягнувши джинси. Головний арбітр проінформував Карлсена про порушення та виписав штраф у 200 євро, попросивши титулованого шахіста змінити одяг.
Після відмови норвежця не допустили до дев'ятого раунду.
Зазначається, що російський гравець Ян Нєпомнящій також був оштрафований за порушення дрес-коду через спортивне взуття, однак той погодився перевзутися та продовжив участь у змаганнях.
Доповнено: Норвезький шахіст Магнус Карлсен прокоментував санкції, які на нього наклала FIDE, заявивши, що погоджується з правилами, однак відмовляється продовжувати виступи на турнірі.
"Я сказав, що, мовляв, переодягну завтра, якщо ви не проти. Я навіть не задумувався про це сьогодні. Але вони сказали, що ти маєш переодягнутися зараз. І з того моменту для мене це стало справою принципу. Якщо це те, що вони хочуть зробити, я думаю, що це йде в обидва боки, так? Ніхто не хоче відступати, і ось ми тут. Мене це влаштовує. Я, мабуть, поїду кудись, де погода трохи краща, ніж тут.
Чесно кажучи, моє терпіння до них було не дуже великим з самого початку. І це нормально. Вони можуть запроваджувати свої правила. Мене це влаштовує. І моя відповідь – добре, тоді я йду. Типу, ідіть н***й. Думаю, більше нічого не треба говорити", – підсумував Карлсен.
Після 9 раундів у Магнуса Карлсена всього 5 балів, через що він розташувався на 68 сходинці в проміжному рейтингу чемпіонату світу з рапіду.
Найвищими серед українців наразі є Олександр Бортник та Андрій Волокітін, які мають у своєму активі по 5,5 балів та відстають від лідерів на півтора очка.