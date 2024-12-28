Міжнародна федерація шахів не допустила Карлсена до матчу ЧС з рапіду через джинси

Міжнародна федерація шахів (FIDE) не допустила Магнуса Карлсена до дев'ятого раунду чемпіонату світу з рапіду-2024, який відбувається в Нью-Йорку, США.

Про це йдеться в заяві організації у соцмережах.

Норвезький шахіст порушив багаторічні правила дрес-коду, одягнувши джинси. Головний арбітр проінформував Карлсена про порушення та виписав штраф у 200 євро, попросивши титулованого шахіста змінити одяг.

Після відмови норвежця не допустили до дев'ятого раунду.

Зазначається, що російський гравець Ян Нєпомнящій також був оштрафований за порушення дрес-коду через спортивне взуття, однак той погодився перевзутися та продовжив участь у змаганнях.

FIDE statement regarding Magnus Carlsen’s dress code breach



FIDE regulations for the World Rapid and Blitz Chess Championships, including the dress code, are designed to ensure professionalism and fairness for all participants.



Today, Mr. Magnus Carlsen breached the dress code… pic.twitter.com/SLdxBpzroe — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 27, 2024

Доповнено: Норвезький шахіст Магнус Карлсен прокоментував санкції, які на нього наклала FIDE, заявивши, що погоджується з правилами, однак відмовляється продовжувати виступи на турнірі.

"Я сказав, що, мовляв, переодягну завтра, якщо ви не проти. Я навіть не задумувався про це сьогодні. Але вони сказали, що ти маєш переодягнутися зараз. І з того моменту для мене це стало справою принципу. Якщо це те, що вони хочуть зробити, я думаю, що це йде в обидва боки, так? Ніхто не хоче відступати, і ось ми тут. Мене це влаштовує. Я, мабуть, поїду кудись, де погода трохи краща, ніж тут.

Чесно кажучи, моє терпіння до них було не дуже великим з самого початку. І це нормально. Вони можуть запроваджувати свої правила. Мене це влаштовує. І моя відповідь – добре, тоді я йду. Типу, ідіть н***й. Думаю, більше нічого не треба говорити", – підсумував Карлсен.

Після 9 раундів у Магнуса Карлсена всього 5 балів, через що він розташувався на 68 сходинці в проміжному рейтингу чемпіонату світу з рапіду.

Найвищими серед українців наразі є Олександр Бортник та Андрій Волокітін, які мають у своєму активі по 5,5 балів та відстають від лідерів на півтора очка.