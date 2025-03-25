Музичук – про перемогу на Гран-прі Кіпру: Особливий момент для мене

Анна Музичук прокоментувала свою перемогу на четвертому етапі Гран-прі ФІДЕ, який відбувся на Кіпрі.

Шахістка поспілкувалась із пресслужбою федерації.

"Я дуже задоволена тим, що змогла виграти цей етап. Я поспілкувалась із друзями, похизувалась, адже востаннє я вигравала етап Гран-прі аж 13 років тому.

Ця перемога дуже особлива для мене, тому я хочу висловити свою подяку Нікосії, Кіпру, організаторам та спонсорам за чудові умови для шахісток", – розповіла Музичук.

Окрім того, гросмейстерка поділилась своїм емоційним станом під час очікування результату партії Чжу Цзінер – прямої конкурентки за перемогу на турнірі.

"Спочатку я взагалі передивлялась свою партію, адже це найкращий спосіб виявити свої помилки. Після гри ти завжди пам'ятаєш моменти, якими не дуже задоволений.

Потім так, я слідкувала за грою Чжу і це було досить нервово. Втім, я знаю, що зробила все, все що змогла. І потім я отримала справжнє задоволення від перемоги", – резюмувала українка.

Зазначимо, що востаннє Музичук перемагала на етапі Гран-прі у 2012 році, яке відбувалось у Казані. Тоді шахістка розділила перше місце з Хампі Конеру, але за додатковими показниками здобула перемогу.

Наступний етап Гран-прі за участі Анни пройде в австрійському Відні з 5 до 16 травня. Дві найкращі шахістки серії отримають путівку до Турніру претенденток.

Нагадаємо, що попередній етап Гран-прі ФІДЕ виграла росіянка Горячкіна.