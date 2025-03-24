🥇Анна Музичук стала переможницею Гран-прі Кіпру

Українка Анна Музичук стала переможницею шахового Гран-прі ФІДЕ, який проходив на Кіпрі.

У матчі 9 туру вона зіграла внічию з представницею Індії Харікою Дронаваллі. Це дозволило їй завершити турнір із шістьма балами в активі. Стільки ж набрала китаянка Чжуй Цзінер, але Музичук випередила її за додатковими показниками.

Це був четвертий Гран-прі сезону. Перший проходив ще в серпні в Тбілісі (Грузія). Там українка розділила 3-5 місце з іншими шахістками.

Наступний Гран-прі за участі Анни пройде в австрійському Відні з 5 до 16 травня. У разі гарного виступу Музичук зможе претендувати на топ-2 загального заліку та путівку до Турніру Претенденток.

Зазначимо, що її молодша сестра, Марія, набрала 5 очок, що дозволило посісти четверте місце в турнірній таблиці.

Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. Нагадаємо, що попередній етап Гран-прі ФІДЕ виграла росіянка Горячкіна.