Горячкіна виграла третій етап Гран-прі ФІДЕ

У Монако завершився третій етап Гран-прі ФІДЕ серед жінок, на якому тріумфувала "нейтральна" Александра Горячкіна.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Російська шахістка набрала 5,5 очок за підсумками дев'яти турів – таку саму кількість балів мають й Конеру та Монголтуул, але Горячкіна має кращу різницю тай-брейків.

Зазначимо, що це вже друга перемога для Александри з трьох Гран-прі, що відбулись. На першому етапі тріумфувала російська шахістка із польським паспортом Аліна Калінская.

Наступний етап відбудеться з 15 по 28 травня, а місцем проведення стане Кіпр.

Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.

Українська шахістка Анна Музичук брала участь у першому Гран-прі, який відбувався у Грузії, але посіла лише четверте місце.

Раніше повідомлялось, що з життя пішов 10-й чемпіон світу з шахів Борис Спаський.