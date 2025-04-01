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Анна Музичук обійшла росіянку в оновленому рейтингу шахісток

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 13:45
Анна Музичук обійшла росіянку в оновленому рейтингу шахісток
Анна Музичук
ФІДЕ

Анна Музичук піднялась на одну позицію в оновленому рейтингу ЕЛО, обійшовши росіянку Єкатеріну Лагно.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Завдяки перемозі на етапі Гран-прі, українка набрала 10 очок та посідає сьоме місце серед усіх шахісток світу.

Від шостої Хампі Конеру Музичук відстає на два бали, а до чільної п'ятірки спортсменці потрібно набрати 18 очок. Зазначимо, що Лагно, яку обійшла Анна – колишня українка та уродженка Львова. У 2014 році шахістка вирішила змінити громадянство та виступати за Росію.

Марія Музичук після оновлення рейтингу посідає 13 місце із 2494 очками в активі.

Наступний етап Гран-прі ФІДЕ, на якому візьме участь Музичук, відбудеться з 5 по 16 травня в Австрії.

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Раніше повідомлялось, що федерація продовжила строк дискваліфікації колишнього українського шахіста, якого спіймали на шахрайстві.

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