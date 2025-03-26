Музичук виграла етап Гран-прі ФІДЕ: що це означає та які перспективи має українська шахістка

Світ шахів має таку безліч турнірів, яку не мають багато інших популярних видів спорту, а Гран-прі – це серія, де зустрічаються найсильніші шахістки з усього світу, щоб довести своє право грати на Турнірі претенденток.

Перемогою на кіпрському етапі Анна Музичук ще раз довела, що її ім’я по праву називається серед найсильніших гросмейстерок сьогодення, а розчаруванню Чжу Цзінер лише можна поспівчувати.

FIDE

Востаннє українська шахістка перемагала на етапі Гран-прі аж у 2012 році в російській Казані. Тоді це не допомогло Музичук поборотись за шахову корону, але без перемоги Україна не залишилась – Анна Ушеніна у фінальному матчі переграла Антоанетту Стефанову та стала першою вітчизняною шахісткою – чемпіонкою світу.

Успіх Анни Музичук на етапі Гран-прі ФІДЕ у Нікосії відкриває для неї великі перспективи поборотись у майбутньому за статус найкращої шахістки світу, а ми пропонуємо розібратись, на що впливає цей тріумф та чому за рівної кількості очок з китаянкою перемогла саме наша спортсменка.

Для чого потрібні Гран-прі

Вперше серію ФІДЕ запровадили у 2009 році задля того, щоб спростити та дещо уніфікувати відбір шахісток на чемпіонат світу за аналогією із чоловічими шахами. Кожна серія має від чотирьох до шести турнірів, а дві найкращі шахістки потраплятимуть до головного змагання.

За весь цей час Анна Музичук лише раз вигравала етап Гран-прі, п’ять разів посідала друге місце та ще один раз зупинялась на третій сходинці. Її сестра, Марія, лише двічі вигравала "бронзу" етапу.

instagram.com/anna_muzychuk.official

Зауважимо, що Турнір претенденток проводився не завжди. Наприкінці минулого століття ФІДЕ дуже "штормило" і федерація вирішила проводити чемпіонат світу серед жінок за системою нокауту аж до 2019 року.

Зараз на цей турнір автоматичну путівку має лише одна шахістка – та, яка програла попередній матч за чемпіонство світу. Окрім того, туди потрапляють дві найкращі шахістки серії Гран-прі та дві або три шахістки із найвищим рейтингом ЕЛО. Їхня кількість залежить від того, чи ухвалить організація видати комусь Wild Card на участь у Турнірі.

Що ми маємо станом на 2025 рік

Наразі відбулося вже чотири з шести Гран-прі, у двох з яких взяли участь сестри Музичук. У Тбілісі Анна розділила 3-5 місця та набрала 71,67 очок, а перемога у Нікосії додала їй ще 117,5 балів. Це результат дозволяє українці посідати третє місце у загальній таблиці серії. Зазначимо, що кожна з шахісток бере участь у трьох етапах.

Анна Музичук виграла Гран-прі Кіпру, але набрала таку саму кількість очок, як і Чжу Цзінер. Так сталось через правила більшості турнірів, які проходять за груповою системою. Те, що хтось називає "тай-брейки" (не має відношення до тай-брейків фінальних матчів) або додатковими показниками має три критерії.

Критерії переваги за рівної кількості очок

Коефіцієнт Бухгольца – підсумовує очки суперників, з якими грав гросмейстер.

Кількість перемог – пріоритет надається гравцю з більшою кількістю виграшів.

Результат особистої зустрічі – якщо два гравці мають рівну кількість очок, перевагу отримує той, хто переміг у їхній особистій партії.

Цікаво, що попри відсутність стабільних суперниць на кожному з трьох своїх етапів, організатори вирішили на всі три турніри поставити Анну та Марію в одне змагання – можливо, бояться присутності одразу двох українок на Турнірі претенденток, змушуючи грати одна з одною.

Щодо рейтингу ЕЛО, то станом на 1 березня 2025 року Анна Музичук поділяє 6-7 місце із колишньою українкою Лагно, маючи 2516 очок. Перші дві шахістки світу Хоу Іфань та Цзюй Веньцзюнь мають рейтинг у 2633 та 2561 балів відповідно, але Цзюй – чинна чемпіонка світу, тому у Турнірі претенденток участі не братиме. На третьому місці розмістилась Тань Чжун’ї – 2555 очок.

Що далі для сестер Музичук?

Наразі Анна посідає третє проміжне місце у рейтингу шахісток Гран-прі та має усі шанси на прохід на Турнір за підсумками серії. Лідерки Горячкіна та Асаубаєва вже завершили свої виступи, але надалі Музичук боротиметься із доволі сильними шахістками – Лагно, Костєнюк, Чжу Цзінер та Нюргул Салімовою.

FIDE

Шанси Марії, на жаль, дещо менші. Попри досить непогані результати на Кіпрі, молодша Музичук набрала лише 50 очок на турнірі в Тбілісі та виступає дещо нестабільно, порівняно з сестрою. Окрім того, в Австрії наші шахістки очікувано розіграють нічию, що теж, по суті, втрата дорогоцінних 0,5 балів (передаємо привіт ФІДЕ).

Фінанси

Наразі загальний призовий фонд серії Гран-прі становить 600 000 євро, серед яких 480 тисяч розподіляються на всі етапи. Ще 120 тисяч додатково розподіляються на всіх шахісток залежно від їх результатів.

Розподіл на окремих етапах:

1 місце: 18 000 євро​

2 місце: 13 000 євро​

3 місце: 10 500 євро​

4 місце: 8 500 євро​

5 місце: 7 000 євро​

6 місце: 6 000 євро​

7 місце: 5 000 євро​

8 місце: 4 500 євро​

9 місце: 4 000 євро​

10 місце: 3 500 євро

Розподіл за підсумками усієї серії:

1 місце: 30 000 євро​

2 місце: 22 000 євро​

3 місце: 16 000 євро​

4 місце: 12 000 євро​

5 місце: 10 000 євро​

6 місце: 8 000 євро​

7 місце: 7 000 євро​

8 місце: 6 000 євро​

9 місце: 5 000 євро​

10 місце: 4 000 євро

Серія Гран-прі ФІДЕ серед жінок за своєю структурою є доволі сильним турніром на витривалість та чудовою перевіркою сил для всіх учасниць, які змагаються із найкращими гравчинями. Звісно, фінансова складова дещо поступається чоловічим змаганням, але наразі через високу конкурентність та успіхи шахісток з усього світу інтерес до жіночих шахів тільки зростає, а з ним – і сума призових.