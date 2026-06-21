Анна Музичук кваліфікувалась на Freestyle Chess World Championship 2027

Українська гросмейстерка Анна Музичук достроково виграла відбірковий цикл Freestyle Friday та кваліфікувалась на чемпіонат світу з шахів Фішера.

За тиждень до завершення етапу шахістка стала недосяжною для найближчих переслідувачок – Роуз Етвелл та Алєксандри Костєнюк.

Цікаво, що сам відбірковий цикл "п'ятничних" турнірів мав тривати до 18 грудня, проте на початку червня ФІДЕ змінила правила, запровадивши два цикли, додавши жінкам ще одну перепустку.

Сам ЧС з шахів Фішера відбудеться у два етапи:

жіноче змагання: 5-7 лютого 2027 року;

відкрите змагання: 12-14 лютого;

Суму призового фонду ще не розкрито, але минулого року він складав 300 тисяч доларів, з яких чемпіон отримував 100 000.

Нагадаємо, напередодні завершився командний чемпіонат світу з рапіду та бліцу, за підсумками якого китайська команда Dragon Chilling святкувала подвійну перемогу.