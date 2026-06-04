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Асаубаєва достроково виграла Norway Chess 2026, Музичук друга за тур до завершення

Володимир Максименко — 4 червня 2026, 21:47
Бібісара Асаубаєва
Бібісара Асаубаєва
Norway Chess

Казахстанська шахістка Бібісара Асаубаєва достроково виграла престижний турнір Norway Chess 2026.

У передостанньому турі гросмейстерка зустрічалась із українкою Анною Музичук. Наша співвітчизниця переграла лідерку заліку, але зробила це в Армагеддоні, що дозволило Бібісарі достроково стати чемпіонкою.

За підсумками дев'яти турів Асаубаєва набрала 16.5 очок, тоді як Анна Музичук має 12, випереджаючи третю Чжу Цзінер на два залікові бали.

За регламентом турніру за перемогу в класичній партії гравці набирали три очки, а у випадку нічиєї грався Армагеддон – 1.5 очка переможцю та одне тому, хто зазнав поразки. 

Таким чином, Асаубаєва отримає за свою перемогу 75 000 доларів. Анна Музичук має усі шанси заробити 35 тисяч – для цього потрібно зберегти друге місце в останній партії змагання, де вона гратиме з Дів'єю Дешмух.

Зауважимо, що за 9 турів Асаубаєва виграла три партії в "основний час", тоді як Музичук – 0 з шістьма перемогами в Армагеддоні.

В чоловічому турнірі боротьба триватиме до останнього туру: лідер заліку Весли Со має 14 очок, Аліреза Фіруджа 13, а Рамешбабу Прагнанандха – 12. Зірковий Магнус Карлсен відверто провалює турнір – 9 очок і чотири поразки з лише двома "чистими" перемогами.

Раніше ФІДЕ оновила світовий рейтинг, згідно з яким Анна та Марія Музичук зберегли свої місця у чільній двадцятці.

Шахи Анна Музичук

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