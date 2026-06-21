У Гонконзі визначився переможець командного чемпіонату світу з бліцу – ним став колектив китайських шахістів Dragon Chilling.

Команди було поділено на чотири кошики, після чого найкращі грали матчі плейоф. У фіналі "дракони" зустрілись із Endgame.AI – 5:1 та 5:1 в двох матчах.

Переможці турніру не зазнали жодної поразки у фінальних партіях, а в першому матчі окремо варто відзначити яскраву перемогу Діня Ліженя над Гансом Німанном. У другій грі гросмейстери розписали нічию, а перемоги у складі представників Китаю святкували Вей І, Цзюй Веньцзюнь, Лу Шанлей та Ван Зіхао.

Ця перемога стала для Dragon Chilling другим тріумфом на командному чемпіонаті світу зі швидких шахів – раніше колектив виграв турнір з рапіду.

З команд, у складі яких грали українці, найуспішнішою була Odlar Yurdu (Azerbaijan) із Наталією Буксою у складі – 1/16 фіналу та виліт від Uzbekistan Team (3:3, 3,5:2,5).

Зауважимо, що загальний призовий фонд змагань складав 500 000 доларів.

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