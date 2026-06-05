Музичук виграла бронзу супертурніру Norway Chess 2026

Українська шахістка Анна Музичук посіла третє місце на турнірі Norway Chess, який відбувався в Осло.

У завершальному турі гросмейстерка здобула впевнену перемогу над Дів'єю Дешмух, яка здалась на 53-му ході. Зауважимо, що цей тріумф – перший на турнірі для Анни у класичній партії, до цього усі свої звитяги шахістка святкувала в Армагеддоні.

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Попри перемогу, Музичук посіла третє місце через тріумф Чжу Цзінер в останньому турі над Хампі Конеру – 16 очок у китаянки проти 15 в українки.

Нагадаємо, переможницею змагання напередодні достроков стала Бібісара Асаубаєва – саме вона й заробила 75 тисяч доларів, тоді як Музичук отримала 21 тисячу.

Загалом це був третій Norway Chess серед жінок в історії – минулого року перемогу святкувала саме Анна Музичук, а до цього змагання вигравала Цзюй Веньцзюнь.

Напередодні 15-річна Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з шахів.