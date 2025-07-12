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Бʼє грушу і дивиться в душу: Усик вразив скілами з підготовки до реваншу з Дюбуа

Богдан Войченко — 12 липня 2025, 23:50
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Бʼє грушу і дивиться в душу: Усик вразив скілами з підготовки до реваншу з Дюбуа

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик довів, що він не просто боксер, а справжній майстер своєї справи.

У новому відео з тренувального табору українець демонструє феноменальну координацію та швидкість, яка вражає навіть досвідчених фанатів спорту.

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На кадрах Усик працює з маленькою грушою, спершу б'є її однією рукою з чіткою ритмікою, а потім, раптово, зупиняється, дивиться прямо в камеру та продовжує серію ударів із шаленою точністю й швидкістю. Усе тією ж самою рукою, не промахуючись жодного разу.

@oleksandr.usyk #usykdubois2 ♬ оригинальный звук - Oleksandr Usyk

Нагадаємо, реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Напередодні своїм прогнозом на поєдинок поділився абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес.

Раніше букмекери визначили фаворита за тиждень до бою.

Бокс ВІДЕО Олександр Усик Усик – Дюбуа 2