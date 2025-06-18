Раян Гарсія зізнався, що страждає на алкоголізм та ментальний розлад
Відомий американський боксер Раян Гарсія розповів суспільству про свої ментальні проблеми та боротьбу з алкоголізмом.
Спортсмен опублікував відповідний допис у своїх соцмережах.
"Люди повинні пам'ятати, що бокс не для слабких. Я рік був алкоголіком, який страждав на біполярний депресивний розлад.
Я не хвилююсь через можливий осуд, але готовий повернутися і показати, що ти можеш усе. Бог зі мною", – написав Гарсія.
Нагадаємо, у травні Раян повернувся на ринг після річної перерви. За підсумками 12 раундів він одноголосним рішенням суддів програв бій Роландо Ромеро.
У квітні 2024 року Гарсія переміг Девіна Хейні, проте згодом результат цієї зустрічі був анульований через те, що перший завалив допінг-тест.
Раніше повідомлялось, що американець переніс операцію на руці.