Раян Гарсія зізнався, що страждає на алкоголізм та ментальний розлад

Відомий американський боксер Раян Гарсія розповів суспільству про свої ментальні проблеми та боротьбу з алкоголізмом.

Спортсмен опублікував відповідний допис у своїх соцмережах.

"Люди повинні пам'ятати, що бокс не для слабких. Я рік був алкоголіком, який страждав на біполярний депресивний розлад.

Я не хвилююсь через можливий осуд, але готовий повернутися і показати, що ти можеш усе. Бог зі мною", – написав Гарсія.

People have to remember that boxing ain’t for the weak. I came off a year of being an alcoholic suffering from bi polar depression disorder.



Im fine with the judgement, but im ready to come back and show you can come back from anything.



God is with me. 🥊🥊🥊 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 17, 2025

Нагадаємо, у травні Раян повернувся на ринг після річної перерви. За підсумками 12 раундів він одноголосним рішенням суддів програв бій Роландо Ромеро.

У квітні 2024 року Гарсія переміг Девіна Хейні, проте згодом результат цієї зустрічі був анульований через те, що перший завалив допінг-тест.

Раніше повідомлялось, що американець переніс операцію на руці.