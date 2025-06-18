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Раян Гарсія зізнався, що страждає на алкоголізм та ментальний розлад

Володимир Максименко — 18 червня 2025, 14:09
Раян Гарсія зізнався, що страждає на алкоголізм та ментальний розлад
Гарсія та Ромеро
Getty Images

Відомий американський боксер Раян Гарсія розповів суспільству про свої ментальні проблеми та боротьбу з алкоголізмом.

Спортсмен опублікував відповідний допис у своїх соцмережах.

"Люди повинні пам'ятати, що бокс не для слабких. Я рік був алкоголіком, який страждав на біполярний депресивний розлад.

Я не хвилююсь через можливий осуд, але готовий повернутися і показати, що ти можеш усе. Бог зі мною", – написав Гарсія.

Нагадаємо, у травні Раян повернувся на ринг після річної перерви. За підсумками 12 раундів він одноголосним рішенням суддів програв бій Роландо Ромеро.

У квітні 2024 року Гарсія переміг Девіна Хейні, проте згодом результат цієї зустрічі був анульований через те, що перший завалив допінг-тест.

Раніше повідомлялось, що американець переніс операцію на руці.

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