Гарсія переніс операцію на руці

Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) переніс операцію на правій руці.

Про це розповів боксер у соцмережі "Х".

Раян травмував руку під час тренувального табору перед боєм з Роландо Ромеро, який відбувся 2 травня. Напередодні бою йому довелося зробити кілька ін'єкцій кортизону

"Я переніс операцію на руці. Те, що мені потрібно було її зробити, я ніколи не використовував як виправдання результату бою. ЗМІ будуть повідомляти про операцію. Я просто щасливий, що все пройшло успішно. Дякую за любов і підтримку людям, які підтримували мене впродовж кар’єри", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, у травні Раян повернувся на ринг після річної перерви. За підсумками 12 раундів він одноголосним рішенням суддів програв бій Роландо Ромеро.