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Складніша ніч, ніж очікувалося: відомий журналіст – про бій Енніс – Чухаджян

Руслан Травкін — 10 листопада 2024, 08:33
Складніша ніч, ніж очікувалося: відомий журналіст – про бій Енніс – Чухаджян
Джарон Енніс
Instagram

Відомий журналіст у світі боксу Майкл Бенсон відреагував на перемогу Джарона Енніса (33-0, 29 КО) над українцем Кареном Чухаджяном (24-3, 13 КО). Він визнав, що американцю бій дався не так просто.

Про це Бенсон написав у себе в соцмережі "Х" (Twitter).

"Джарон "Boots" Енніс перемагає Карена Чухаджяна одноголосним рішенням суддів у бою-реванші. Він захистив свій титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі. Складніша ніч, ніж очікувалося для Енніса. Виступ далекий від яскравих результатів, але робота виконана", – написав журналіст.

Судді одноголосним рішенням віддали перемогу представнику США: 119:107, 117:109, 116:110. Статистику ударів їхнього бою можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, що для них це була друга зустріч. Боксери провели перший бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Бокс Карен Чухаджян Джарон Енніс

Джарон Енніс

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