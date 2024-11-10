Складніша ніч, ніж очікувалося: відомий журналіст – про бій Енніс – Чухаджян

Відомий журналіст у світі боксу Майкл Бенсон відреагував на перемогу Джарона Енніса (33-0, 29 КО) над українцем Кареном Чухаджяном (24-3, 13 КО). Він визнав, що американцю бій дався не так просто.

Про це Бенсон написав у себе в соцмережі "Х" (Twitter).

" Джарон "Boots" Енніс перемагає Карена Чухаджяна одноголосним рішенням суддів у бою-реванші. Він захистив свій титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі. Складніша ніч, ніж очікувалося для Енніса. Виступ далекий від яскравих результатів, але робота виконана", – написав журналіст.

Jaron 'Boots' Ennis beats Karen Chukhadzhian by unanimous decision in their rematch to defend his IBF welterweight world title. Tougher night than expected for Boots and far from a statement performance, but job done nonetheless. — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 10, 2024

Судді одноголосним рішенням віддали перемогу представнику США: 119:107, 117:109, 116:110. Статистику ударів їхнього бою можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, що для них це була друга зустріч. Боксери провели перший бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.