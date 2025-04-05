Побував у нокдауні, але отримав підтримку від публіки: Шевадзуцький програв дворазовому олімпійському чемпіону

Український боксер надважкої вагової категорії Ігор Шевадзуцький (12-3, 10 КО) провів бій проти узбекистанського боксера Баходіра Джалолова (15-0, 14 КО).

Поєдинок завершився перемогою Баходіра рішенням суддів. Для нього це перший тріумф за кар'єру не нокаутом.

Фаворитом вважався Джалолов – все таки дворазовий олімпійський чемпіон. Так і було. Він контролював перший раунд, але Ігор за кілька секунд до кінця зумів непогано пробити з лівої.

Другий раунд проходив у схожому стилі. Баходір за рахунок довжини рук тримав українця на дистанції, іноді підключаючи свою ліву руку.

У третьому раунді Ігор допустив помилку в захисті і побував у нокдауні. Він без проблем підвівся, але вимушений останні секунди був бути лише в захисті.

Jalolov manda a la lona en el R3 al ucraniano con una tremenda izquierda, buenísimo 1-2 del uzbeko que ha empezado a apretar el acelerador #BoxeoenEurosport pic.twitter.com/qYQ7IrchpZ — Pelunaton (@pelunaton) April 5, 2025

🇺🇿2x Olympic Gold Medalist Bakhodir Jalolov scores a UD10 win over Ihor Shevadzutskyi in his return to Professional Boxing in Astana, Kazakhstan pic.twitter.com/7GJ474ug74 — Tokkerū (@ATokkers5) April 5, 2025

Шевадзуцький у перерві прийшов до тями і продовжував діяти у власному стилі – пресинг у закритому блоці. Суперник не йшов у "рубку", а працював академічно, не форсуючи події. Поки що єдиний раунд, який можна порахувати представнику України.

У сьомому раунді пресинг Ігоря дався взнаки – він провів чудову комбінацію, чим потряс опонента.

На більше "Халка" не вистачило. Підводила швидкість і дихання. Баходір контролював темп, влучаючи з дистанції.

Інертність Баходіра навіть викликала свист у казахстанської публіки. Зокрема, почали кричати в останньому раунді: "Ігор! Ігор!". Але з точки зору боксу Джалолов робив усе правильно для перемоги.

Бокс

Баходір Джалолов (Узбекистан) – Ігор Шевадзуцький (Україна) UD (100:89, 97:92, 97:93)

Нагадаємо, раніше Ігор Шевадзуцький висловився про майбутнє Олександра Усика.