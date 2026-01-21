Усик може отримати несподіваного суперника – інсайдер

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) розглядає варіант бою із Енді Руїзом (35-2-1, 22 КО).

Про це повідомив відомий інсайдер Ден Рафаель.

За його інформацією, протистояння Усик – Вайлдер відбудеться лише у тому випадку, якщо Деонтей зможе здолати ветерана боксу Дерека Чісору. Також Рафаель зазначив що у цей час непереможений українець може провести двобій проти ексчемпіона із США Руїза.

"Вайлдер і Чісора завершують узгодження бою, який відбудеться у квітні в Лондоні. Нещодавно обговорювалося, що Деонтей кине виклик лінійному/об'єднаному чемпіону Олександру Усику. Сторони підтримували контакт, але бій відбудеться пізніше – замість цього Вайлдер битиметься з Чісорою. Бій Усик – Вайлдер відбудеться, якщо американець переможе в Лондоні", – написав Рафаель.

Раніше Усик розповів, за якої умови може побитись проти цього 36-річного американського боксера. Енді гучно заявив про себе, коли у червні 2019-го переміг Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що журнал The Ring повідомив, що бій Вайлдер – Чісора відбудеться у квітні 2026 року. Протистояння прийме столиця Великої Британії.

Перед цим же була інформація, що Усик може повернутись у ринг влітку 2026-го. Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона, заявив, що наразі не підписано жодної угоди про двобій проти Вайлдера.