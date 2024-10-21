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Збірна України спрямує призові за тріумф на ЧЄ U-23 на підтримку ЗСУ

Олексій Мурзак — 21 жовтня, 17:50
Збірна України спрямує призові за тріумф на ЧЄ U-23 на підтримку ЗСУ
Збірна України посіла перше загальнокомандне місце на ЧЄ з боксу серед чоловіків та жінок U-23
скріншот

Збірна України, яка посіла перше загальнокомандне місце на Чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків та жінок U-23, спрямує свої призові за цей турнір на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

"Це більше, ніж перемога — це внесок у спільну боротьбу за майбутнє України. Разом до перемоги на рингу і на полі бою", – йдеться у повідомленні.

У неділю, 20 жовтня, відбувся фінал Чемпіонату Європи U-23 з боксу серед чоловіків, де наші боксери здобули п'ять золотих медалей та одну срібну.

Водночас жіноча збірна України з боксу здобула 3 золоті, 2 срібні та одну бронзову нагороди.

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