Збірна України спрямує призові за тріумф на ЧЄ U-23 на підтримку ЗСУ

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце на ЧЄ з боксу серед чоловіків та жінок U-23

Збірна України, яка посіла перше загальнокомандне місце на Чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків та жінок U-23, спрямує свої призові за цей турнір на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

"Це більше, ніж перемога — це внесок у спільну боротьбу за майбутнє України. Разом до перемоги на рингу і на полі бою", – йдеться у повідомленні.

У неділю, 20 жовтня, відбувся фінал Чемпіонату Європи U-23 з боксу серед чоловіків, де наші боксери здобули п'ять золотих медалей та одну срібну.

Водночас жіноча збірна України з боксу здобула 3 золоті, 2 срібні та одну бронзову нагороди.