Українські боксери виграли п'ять золотих медалей та одне срібло на ЧЄ U-23

У неділю, 20 жовтня, відбувся фінал Чемпіонату Європи U-23 з боксу серед чоловіків, де наші боксери здобули п'ять золотих медалей та одну срібну.

Про це повідомила Федерація боксу України.

У ваговій категорії до 63,5 кілограмів чемпіоном Європи U-23 став Даниїл Заморило. У фіналі він здолав представника Англії, а Данило Лозан виграв золото у категорії (-67).

Також чемпіонами Європи стали: Юрій Захарєєв (-71 кг), Джамал Кулієв (-75 кг) і Василь Ткачук (92+кг).

Срібну медаль у ваговій категорії до 86 кілограмів виборов Ашот Кочарян. У фіналі наш спортсмен поступився представнику Англії.

Водночас жіноча збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи U-23.

Українська команда здобула 3 золоті, 2 срібні та одну бронзову нагороди.