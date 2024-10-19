Українська жіноча збірна з боксу виграла командну першість на ЧЄ U-23

Жіноча збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи U-23.

Про це повідомляє Федерація Боксу України.

Українська команда здобула 3 золоті, 2 срібні та одну бронзову нагороди.

Ірина Луцак стала чемпіонкою Європи U-23 у ваговій категорії до 81 кг, Наталя Мерінова виграла золоту медаль в категорії до 66 кг, Дарʼя-Ольга Гутаріна була найкращою у вазі до 52 кг.

Раїса Піскун виборола срібну нагороду у ваговій категорії до 75 кг, а Тетяна Довгаль стала другою у категорії до 60 кг.

Поліна Черненко стала бронзовою призеркою у ваговій категорії +81 кілограм.

Відзначимо, що шість боксерів чоловічої збірної команди України вийшли до фіналів ЧЄ U-23, які відбудуться 20 жовтня.