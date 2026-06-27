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Заяс переважив Енніса перед боєм

Олександр Булава — 27 червня 2026, 14:28
Заяс переважив Енніса перед боєм
x.com/XanderZayas

Володар титулів WBO та WBA у першій середній вазі Ксандер Заяс (23‑0, 13 КО) та тимчасовий чемпіон WBA Джарон Енніс (35-0, 31 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Боксери вклалися у ліміт вагової категорії, Заяс виявився важчим за Енніса.

Результати зважування:

  • Ксандер Заяс – 69,8 кг
  • Джарон Енніс – 69,4 кг
  • Бій Ксандера з Еннісом відбудеться 27 червня на арені "Барклайс-центр" у Брукліні, Нью-Йорк.

Заяс у лютому переміг Абасса Барау. Бій завершився перемогою Ксандера роздільним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 112-116.

Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.

Джарон Енніс Ксандер Заяс

Джарон Енніс

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