Заяс переважив Енніса перед боєм

Володар титулів WBO та WBA у першій середній вазі Ксандер Заяс (23‑0, 13 КО) та тимчасовий чемпіон WBA Джарон Енніс (35-0, 31 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Боксери вклалися у ліміт вагової категорії, Заяс виявився важчим за Енніса.

Результати зважування:

Ксандер Заяс – 69,8 кг

Джарон Енніс – 69,4 кг

Бій Ксандера з Еннісом відбудеться 27 червня на арені "Барклайс-центр" у Брукліні, Нью-Йорк.

Заяс у лютому переміг Абасса Барау. Бій завершився перемогою Ксандера роздільним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 112-116.

Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.