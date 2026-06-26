Гірн назвав умову бою Енніса з Кроуфордом

Промоутер тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО) Едді Гірн оцінив можливість бою свого клієнта проти колишнього абсолютного чемпіона утрьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Його слова передає Boxing News 24/7.

Промоутер вважає, що Теренс розуміє усі ризики бою з Джароном.

"Кроуфорд – не дурень. Він знає, наскільки сильний цей хлопець. Я впевнений, що він вважає, ніби може перемогти, бо є бійцем. На той момент грошей на бій з Джароном, який важить стільки ж, просто не було, а ризик був занадто великим", - сказав він.

Гірн вважає, що це зміниться, якщо Енніс продовжить перемагати та стане одним з найбільш привабливих варіантів у боксі.

"Коли ситуація почала змінюватися і цей бій став одним із наймасштабніших у боксі… Якщо він коли-небудь повернеться, то найважливіший бій для Бада, єдиний бій для нього – саме з цим хлопцем. Я підійшов би до цього поєдинку так само як казав вам раніше. Я сідаю і кажу: "Бутс, покажи йому". Це найнеймовірніше в тому, що я представляю цього хлопця. Бад любить гроші. Якщо цей поєдинок принесе величезний гонорар, він, ймовірно, погодиться на нього. Ми будемо готові", – сказав Гірн.

Нагадаємо, у 2025 році Теренс Кроуфорд провів лише один бій – переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Бад" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього КроуофрдТеренс оголосив про завершення кар'єри.

Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.