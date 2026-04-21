Енніс: Я сказав Гірну дістати мені Заяса

Тимчасовий чемпіон WBA у першій середній вазі Джарон Енніс (35-0, 31 КО) заявив, що це було його ініціатива організувати бій проти чемпіона WBO та WBA Ксандера Заяса (23-0, 13 КО).

Слова боксера передає The Ring.

"Моя головна мета зараз – Ксандер Заяс. Зараз я не переймаюся ніким іншим. Коли я здобуду перемогу 27 червня і стану об'єднаним чемпіоном – виводьте наступних. Після цього бою я продовжу доводити вам, чому я найкращий у світі та чому я справді на такому рівні. Я зроблю так, щоб усе виглядало легко.

Це не він обрав битися зі мною. Це я сказав Едді Гірну дістати його після того, як переговори з Ортісом зірвалися. Я сказав Едді та своїй команді: "Йдіть і домовтеся із Заясом наступним, якщо ми не можемо отримати Ортіса". Саме це він для мене і зробив. Я вдячний Заясу за те, що він прийняв цей бій, бо він не був зобов'язаний це робити. Він міг битися з кимось іншим", – сказав він.