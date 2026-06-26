Заяс може змінити вагову категорію після бою з Еннісом
Володар титулів WBO та WBA у першій середній вазі Ксандер Заяс (23‑0, 13 КО) після бою з чемпіоном WBA у першій середній вазі Джароном Еннісом (35-0, 31 КО) може змінити вагову категорію.
Про це повідомив Рік Глейзер.
"Згідно з інформацією з дуже надійного джерела, це буде останній бій Ксандера Заяса у першій середній вазі, незалежно від результату суботнього поєдинку проти Бутса Енніса.
Ксандер переходить у середню вагову категорію. Це рішення було прийнято досить давно", – написав Глейзер.
Бій Ксандера з Еннісом відбудеться 27 червня на арені "Барклайс-центр" у Брукліні, Нью-Йорк.
Заяс у лютому переміг Абасса Барау. Бій завершився перемогою Ксандера роздільним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 112-116.
Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.