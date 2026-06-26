Заяс може змінити вагову категорію після бою з Еннісом

Володар титулів WBO та WBA у першій середній вазі Ксандер Заяс (23‑0, 13 КО) після бою з чемпіоном WBA у першій середній вазі Джароном Еннісом (35-0, 31 КО) може змінити вагову категорію.

Про це повідомив Рік Глейзер.

"Згідно з інформацією з дуже надійного джерела, це буде останній бій Ксандера Заяса у першій середній вазі, незалежно від результату суботнього поєдинку проти Бутса Енніса. Ксандер переходить у середню вагову категорію. Це рішення було прийнято досить давно", – написав Глейзер.

Бій Ксандера з Еннісом відбудеться 27 червня на арені "Барклайс-центр" у Брукліні, Нью-Йорк.

Заяс у лютому переміг Абасса Барау. Бій завершився перемогою Ксандера роздільним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 112-116.

Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.