Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Заяс об'єднав титули в першій середній вазі, здолавши Барау

Олександр Булава — 1 лютого 2026, 09:16
Заяс об'єднав титули в першій середній вазі, здолавши Барау

Чемпіон WBO у першій середній вазі Ксандер Заяс (23-0, 13 КО) здобув перемогу у бою над володарем титулу WBA Абассом Барау (17-2, 9 КО).

Поєдинок на арені "Coliseo de Puerto Rico" в Сан-Хуані, Пуерто-Рико завершився перемогою Ксандер роздільним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 112-116.

23-річний Заяс став наймолодшим чинним об'єднаним чемпіоном.

Огляд бою

Нагадаємо, Заяс у попередньому поєдинку провів захист проти мексиканця Хорхе Гарсії. Ксандер зумів захистити свій пояс, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

Барау в останньому поєдинку переміг Йоеніса Теллеса.

Ксандер Заяс

Ксандер Заяс

Заяс проведе бій проти Барау
22 перемога у 22 роки: Ксандер Заяс у яскравому поєдинку захистив титул WBO

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік