Заяс об'єднав титули в першій середній вазі, здолавши Барау
Чемпіон WBO у першій середній вазі Ксандер Заяс (23-0, 13 КО) здобув перемогу у бою над володарем титулу WBA Абассом Барау (17-2, 9 КО).
Поєдинок на арені "Coliseo de Puerto Rico" в Сан-Хуані, Пуерто-Рико завершився перемогою Ксандер роздільним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 112-116.
23-річний Заяс став наймолодшим чинним об'єднаним чемпіоном.
Огляд бою
Нагадаємо, Заяс у попередньому поєдинку провів захист проти мексиканця Хорхе Гарсії. Ксандер зумів захистити свій пояс, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.
Барау в останньому поєдинку переміг Йоеніса Теллеса.