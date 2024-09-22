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Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа: відео бою

Денис Шаховець — 22 вересня, 00:48
Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа: відео бою
DAZN

У Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбулося шоу боксу, головною подією якого став бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Протягом бою Джошуа декілька разів опинявся у нокдауні, проте щоразу підводився. Поки в п'ятій трихвилинці Дюбуа не відправив Ентоні у важкий нокаут, вперше захистивши пояс IBF.

Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Дюбуа, який також програвав Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

відео бою Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

Ентоні Джошуа

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