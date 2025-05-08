Це шок: чемпіона світу розгнівали слова Усика
Володар поясу IBO у середній вазі Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) обурений словами чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).
Цитує боксера talkSPORT.
Усик напередодні заявляв, що Юбенк програв Конору Бенну в титульному бою.
"Чудовий бій. Я думаю, що Бенн переміг", – заявив Усик.
Британця розлютив коментар українського боксера.
"Я бачив щось про те, що Усик сказав, ніби вважає, що Бенн виграв бій. Я не знаю, чи це правда. Мені важко уявити, що він подивився той бій і подумав, що Конор переміг, тому що я завдав удвічі більше ударів.
Однак мені кажуть, що це правда. Якщо це дійсно так, то я, чесно кажучи, починаю вболівати за Дюбуа.
Це безумство, для мене це дійсно шок. Я не раз зустрічався з Усиком, у нас завжди були нормальні стосунки, тому я був здивований, коли дізнався про це", – розповів Юнбек
Нагадаємо, боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів Кріс Юбенк.
Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".