Мінімальна різниця: Бенн переважив Юбенка-молодшого напередодні бою

Микола Дендак — 14 листопада 2025, 16:50
Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн
Британські боксери Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 KO) пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм.

Боксери показали майже однакову вагу на зважуванні – Бенн дещо переважив суперника (72,26 проти 72,17 кг). Бій відбудеться у середній вазі – до 72,57 кг.

Реванш Юбенка та Бенна відбудеться завтра, 15 листопада, у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, наприкінці травня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.

Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".

