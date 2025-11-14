Мінімальна різниця: Бенн переважив Юбенка-молодшого напередодні бою

Британські боксери Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 KO) пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм.

Боксери показали майже однакову вагу на зважуванні – Бенн дещо переважив суперника (72,26 проти 72,17 кг). Бій відбудеться у середній вазі – до 72,57 кг.

‼️ Chris Eubank Jr and Conor Benn have both successfully made weight for their rematch tomorrow night:



🇬🇧 Chris Eubank Jr - 159.1lbs

🇬🇧 Conor Benn - 159.3lbs



The Ring: Unfinished Business | Exclusively on DAZN | Nov 15th | #EubankBenn2 pic.twitter.com/NxnXkFZDkL — Ring Magazine (@ringmagazine) November 14, 2025

Реванш Юбенка та Бенна відбудеться завтра, 15 листопада, у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, наприкінці травня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.

Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".