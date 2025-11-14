Бенн та Юбенк-молодший провели фінальну битву поглядів

Британські боксери Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 KO) провели фінальну дуель поглядів перед боєм.

Перед цим бійці показали майже однакову вагу на зважуванні – Бенн дещо переважив суперника (72,26 проти 72,17 кг). Бій відбудеться у середній вазі – до 72,57 кг.

FINAL FACE-OFF BEFORE THE REMATCH ‼️



Chris Eubank Jr and Conor Benn are ready to go 👀



The Ring: Unfinished Business | Exclusively on DAZN | Nov 15th | #EubankBenn2 pic.twitter.com/HZLfxYPLD6 — Ring Magazine (@ringmagazine) November 14, 2025

Реванш Юбенка та Бенна відбудеться завтра, 15 листопада, у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, наприкінці травня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.

Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".