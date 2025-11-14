Бенн та Юбенк-молодший провели фінальну битву поглядів
Getty Images
Британські боксери Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 KO) провели фінальну дуель поглядів перед боєм.
Перед цим бійці показали майже однакову вагу на зважуванні – Бенн дещо переважив суперника (72,26 проти 72,17 кг). Бій відбудеться у середній вазі – до 72,57 кг.
Реванш Юбенка та Бенна відбудеться завтра, 15 листопада, у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.
Нагадаємо, наприкінці травня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.
Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".